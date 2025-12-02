Durante la conferencia de prensa de este 1 de diciembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el nuevo calendario de registro para los programas Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Adultos Mayores, junto a la lista de documentos requeridos por los beneficiarios. En esta nota te contamos los detalles.

Los registros comenzaron ayer y, concluirán hasta el 13 de diciembre, según la primera letra del apellido de las y los pensionados. Para poder registrarte, solo necesitas acudir con tu documentación al Módulo Bienestar más cercano a ti, mismo que podrás consultar en el siguiente enlace.

Recordemos que en el pasado mes de noviembre, del día 3 al 27, se dispersaron los apoyos para los beneficiarios ya inscritos. Por el momento, Montiel no ha anunciado un calendario de pagos, que es donde entrarían estas nuevas personas.

¿Qué son los programas del Bienestar?

Las Pensiones y Becas para el Bienestar son un conjunto de programas sociales, impulsados por el actual Gobierno de México —encabezado por la Mandataria Claudia Sheinbaum—, cuyo fin es brindar un apoyo económico a las comunidades más vulnerables del país.

ESPECIAL/@A_MontielR

¿Qué documentos necesitas para el registro a las Pensiones del Bienestar?

De acuerdo con información de la cuenta oficial de Montiel, al momento de asistir a los módulos del bienestar, según el apellido de la persona beneficiaria, esta deberá llevar consigo los siguientes papeles:

Identificación oficial vigente (INE., cartilla, credencial del Inapam, etc)

CURP (impresa recientemente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto (de celular y de casa)

ESPECIAL/Gobierno de México

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

