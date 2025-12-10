Llega al Teatro Degollado "El Cascanueces" de la mano del Ballet de Jalisco

Con “El Cascanueces” como eje luminoso de la oferta decembrina, la nueva edición de “Navidad al Estilo Jalisco” sitúa al clásico de Tchaikovsky en el centro de la vida cultural del estado. La producción del Ballet de Jalisco, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y respaldada por la red de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), regresa al Teatro Degollado como el símbolo más reconocible de la temporada.

En esta ocasión, Lucy Arce Álvarez, directora del Ballet de Jalisco, confirmó que “El Cascanueces” volverá a desplegar su magia con un elenco de 80 bailarines, sumando nuevamente la participación de niñas y niños del área escolar del Instituto Cultural Cabañas.

Las funciones de “El Cascanueces” estarán del 17 al 21 de diciembre, con presentaciones vespertinas y boletos disponibles en taquilla y en Boletomovil.com . Además, se anunciaron horarios especiales:

17, 18 y 19 de diciembre, a las 20:00 h

20 de diciembre, a las 19:00 h

21 de diciembre, a las 13:00 y 18:00 h

Los boletos tendrán un costo de 250 a 600 pesos.

Mientras el Cascanueces marca el pulso escénico de la temporada, la OFJ acompañará el programa navideño con su tradicional “Cántico de Navidad”, dirigido por José Luis Castillo e interpretado por reconocidos solistas como Anabel de la Mora, Vanessa Jara, César Delgado y Carlos López.

El repertorio incluirá obras de Handel, Mozart, Tchaikovsky y otros compositores clásicos que completan la atmósfera festiva. Las funciones serán el 11 de diciembre a las 20:30 h y el 14 de diciembre a las 12:30 h, ambas en el Teatro Degollado.

Por su parte, MEG Jalisco activará más de cien actividades gratuitas, desde inauguraciones de exposiciones y conversatorios con artesanos hasta ciclos de cine y conciertos dominicales. Entre lo más destacado se encuentra la muestra “Tradición viva: Nacimientos de Arte Popular”, que reúne piezas creadas por maestras y maestros artesanos de diversas regiones del estado.

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco complementará la oferta con el Festival Ilusionante, que se extenderá del 7 de diciembre al 7 de enero, ofreciendo atracciones como una pista de hielo, una experiencia inmersiva inspirada en Cuento de Navidad, espectáculos de luz y pirotecnia, y espacios recreativos gratuitos en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.

La programación completa puede consultarse en sc.jalisco.gob.mx y en las redes de la AEEJ, MEG y Cultura Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

