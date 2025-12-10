Miércoles, 10 de Diciembre 2025

México | Homicidio

Asesinan a cuatro integrantes de una familia en Jaltenco

Se trata de dos mujeres y dos hombres, a quienes les quitaron la vida con disparos de arma de fuego

Por: SUN .

Vecinos del lugar fueron quienes dieron aviso a las autoridades policiales, tras escuchar múltiples detonaciones. ESPECIAL / CANVA

En el municipio mexiquense de Jaltenco, una nueva tragedia sacudió a los habitantes, luego de que se diera a conocer la muerte de cuatro integrantes de una familia.

Al interior de una casa ubicada en la colonia San Martín fueron halladas cuatro personas sin vida, en este municipio, todos integrantes de una familia.

Se trata de dos mujeres y dos hombres, a quienes les quitaron la vida con disparos de arma de fuego, en un inmueble situado en la calle Francisco I. Madero.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes, tras un presunto ajuste de cuentas por una discusión en el centro de la localidad, que tuvo lugar la tarde del lunes.

Al ingresar al lugar, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJM) localizaron los cuerpos de las personas que fueron identificadas como Miriam de 50 años; Ingrid de 31 años; Jesús Daniel de 54 años y Hernán de 30 años de edad, quienes eran amas de casa y mecánicos de vehículos, respectivamente.

Fueron hallados en dos recámaras, donde eran visibles manchas de sangre producto de las heridas causadas por las balas de armas de fuego; se encontraron más de 10 casquillos percutidos en la escena.

Vecinos del lugar fueron quienes dieron aviso a las autoridades policiales, tras escuchar múltiples detonaciones.

