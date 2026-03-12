El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó desde sus redes sociales la captura de Yair "N", identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

La captura del supuesto líder se llevó a cabo en Villa de Álvarez, Colima, derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, y como resultado del intercambio constante de información con la DEA (agencia federal de Estados Unidos responsable de combatir el tráfico y distribución de drogas).

Yair "N" es identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina. X / @OHarfuch

Lo confiscado

Como resultado de esta detención, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo , tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que, declaró Harfuch desde redes sociales, " no llegarán a las calles ".

En estas acciones, cabe decir, también fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos.

Lee también: PT niega ruptura con Morena tras votar en contra de la reforma electoral

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF