Por segundo año consecutivo, la empresaria e influencer colimense Ximena Figueroa , conocida en redes sociales como “La Reina del Costco”, volvió a acaparar la atención nacional al comprar mil roscas de Reyes en una sucursal de Costco en Guadalajara , con el propósito de revenderlas en Manzanillo y municipios cercanos, donde la cadena no tiene presencia.

¿Cuánto va a ganar por la reventa de las roscas de Reyes de Costco?

De acuerdo con la información compartida por la propia emprendedora, cada rosca tuvo un costo de 429 pesos, lo que representó una inversión total de 305 mil 256.29 pesos (sin contar el pago del flete. Posteriormente, el producto fue transportado en un tráiler hasta Colima para su venta al público.

FACEBOOK / XIMENA FIGUEROA

En Manzanillo, las roscas se ofrecieron en 599 pesos por unidad, mientras que 50 piezas rellenas de nata alcanzaron un precio de 720 pesos.

FACEBOOK / XIMENA FIGUEROA

Con estas cifras, Figueroa habría obtenido un ingreso total de 605 mil 50 pesos, lo que se traduce en una ganancia neta estimada de 299 mil 793.71 pesos.

“¡Lo volvimos a hacer! Ya llevamos todas sus roscas para Manzanillo. Mil roscas de Reyes. La reina del #Costco”, celebró Figueroa en una de sus publicaciones virales, donde mostró el cargamento completo.

Su estrategia de compra masiva volvió a dividir opiniones en redes sociales. Algunos usuarios la reconocieron por su visión empresarial y su capacidad logística para abastecer una zona sin sucursal de la cadena, mientras que otros la acusaron de acaparar producto y afectar la disponibilidad en Guadalajara.

Ante las críticas, Figueroa aseguró que la mayoría de las roscas ya estaban vendidas mediante pedidos anticipados, por lo que su operación no provocó desabasto.

Con esta nueva hazaña, Ximena Figueroa consolida su fama como “La Reina de la Rosca”, un ejemplo de cómo el emprendimiento estacional, la viralidad y las redes sociales pueden convertir una tradición mexicana en un negocio millonario y mediático.

EE