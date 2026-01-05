SEP anuncia ampliación de Beca Rita Cetina durante 2026

En 2026, la Beca Universal Rita Cetina se extenderá a la educación primaria pública, de primero a sexto grado, e incluirá un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos por alumno destinado a útiles escolares y uniformes.

El proceso de registro y el arranque de las asambleas informativas comenzarán en febrero, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacó que la expansión sostenida del sistema de becas permitirá superar los 22 millones de beneficiarios a nivel nacional.

Por su parte, la directora general del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), Pamela López Ruiz, señaló que en el último año se consolidó la ampliación del programa a la educación media superior, manteniendo un esquema operativo similar al de educación básica, con énfasis en la participación comunitaria y la mejora directa de la infraestructura escolar. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, se alcanzó una cobertura de 75 mil 608 planteles —69 mil 291 de educación básica y 6 mil 317 de media superior— con una inversión cercana a 24 mil millones de pesos en beneficio de más de 8 millones 400 mil estudiantes.

Para 2026, el presupuesto de LEEN aumentó a 26 mil millones de pesos, con lo que se atenderá a 9 millones 500 mil estudiantes de 78 mil 923 escuelas. De ese total, 72 mil 831 corresponden a educación básica, con una cobertura del 42 por ciento, y 6 mil 092 a educación media superior, con 51 por ciento, mediante la asignación directa de recursos a los comités escolares de administración participativa.

En tanto, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que al cierre de 2025 el sistema nacional de becas benefició a más de 13 millones 354 mil estudiantes a través de los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una inversión conjunta superior a 128 mil 600 millones de pesos. Añadió que para 2026 se incorporarán 2 millones 800 mil beneficiarios adicionales, lo que consolidará a Becas para el Bienestar como el programa social con mayor cobertura del país, con un presupuesto que alcanzará los 178 mil 200 millones de pesos.

Asimismo, anunció el inicio de la entrega de más de un millón de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de secundaria y la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, dirigida a alumnos de educación superior, cuya distribución de medios de cobro está prevista para febrero.

SV