Rosca de reyes del Costco es viral tras compra de 300 mil pesos para reventa (VIDEO)

La reventa de roscas de Reyes de Costco volvió a tomar fuerza en redes sociales tras la difusión de un video en TikTok en el que se realizó un gasto de más de 300 mil pesos en este producto. El caso reavivó el debate sobre el consumo masivo y las prácticas de compra durante la temporada.

El material fue publicado por el creador identificado como @pabloantonioguzm2 y muestra varios carritos repletos de cajas con roscas dentro de una sucursal de la tienda. En la grabación, el propio usuario documenta la adquisición a gran escala. Las imágenes se propagaron rápidamente en TikTok y otras plataformas.

Este tipo de compras destinadas a la reventa han generado molestia entre consumidores, particularmente por el desabasto temporal que se ha reportado en algunas sucursales durante los días previos al Día de Reyes.

Las reacciones fueron divididas: mientras algunos usuarios criticaron la compra excesiva y cuestionaron a quienes adquieren productos revendidos, otros defendieron la práctica al considerar que facilita el acceso en ciudades donde no hay tiendas Costco. También surgieron voces que alentaron a apoyar panaderías locales y optar por alternativas artesanales, en un contexto donde la discusión sobre consumo, reventa y comercio tradicional sigue marcando la conversación digital.

SV