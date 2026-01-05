Programas sociales del Bienestar alcanzarán los 20 millones de beneficiarios este 2026

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se presentó en la Mañanera de este lunes en la que presentó un informe respecto a los programas sociales del Bienestar, en donde el Gobierno de México tiene la meta de que el número de derechohabientes aumente hasta alcanzar los 20 millones 334 mil 248 de personas este año 2026.

La inversión que se tiene estimada es en 663 mil 719 millones de pesos, lo que representa uno de los mayores esfuerzos presupuestales en materia de política social en el país y uno de los ejes prioritarios del Gobierno Federal.

La funcionaria recordó que los apoyos sociales continuarán con incrementos anuales, conforme a lo establecido en la Constitución, los cuales siempre estarán por encima de la inflación, con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de las personas beneficiarias.

"Llegaremos a 14.1 millones de adultos mayores que ejercerán su derecho a la pensión de Bienestar. Casi 3.5 millones de mujeres mayores de 60 años recibirán esta pensión, dos millones de personas con discapacidad, 312 mil madres trabajadoras que recibirán el apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas y 445 mil sembradores y sembradoras recibirán su apoyo a través de un jornal mensual", detalló Montiel.

Además la secretaria anunció que a partir de hoy inició la dispersión de recursos correspondiente al bimestre enero-febrero, periodo en el que se entregarán los montos actualizados de las pensiones y apoyos sociales para este año.

De acuerdo con la información presentada, 13.4 millones de adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 200 pesos en comparación con el año pasado.

En tanto, dos millones 982 mil mujeres beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán tres mil 100 pesos; un millón 613 mil personas con discapacidad obtendrán 3 mil 300 pesos; y 237 mil 655 mujeres inscritas en el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras recibirán mil 650 pesos.

En total, durante este primer bimestre del año se alcanzará a 18 millones 268 mil 649 beneficiarios, y únicamente en este periodo la inversión social superará los 99 mil millones de pesos, precisó la titular del Bienestar.

Montiel también recordó que 2025 cerró con un padrón de 18 millones 494 mil 205 derechohabientes de los programas del Bienestar, con una inversión social acumulada de 579 mil 304.2 millones de pesos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR