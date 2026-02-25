Pensión Bienestar: ¿Habrá aumento en el pago de marzo 2026?

Como parte de los programas sociales dirigidos a la población adulta mayor, el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, continúa con la entrega bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un apoyo económico cuyo objetivo es contribuir al acceso a productos y servicios básicos, así como fortalecer la calidad de vida de este sector.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, las y los beneficiarios recibirán su depósito correspondiente al bimestre marzo-abril. Ante ello, han surgido dudas sobre el monto exacto que se entregará, especialmente por versiones que apuntaban a un posible pago doble o a un nuevo incremento en la pensión.

Si bien en ocasiones anteriores algunos beneficiarios han recibido dos depósitos en un mismo mes, esto no forma parte de una modalidad permanente del programa, sino que suele obedecer a ajustes administrativos o retrasos en la dispersión de recursos, lo que puede generar que se acumulen pagos.

¿Habrá aumento en el pago de marzo de 2026?

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún incremento adicional para el pago correspondiente a marzo de 2026. Tampoco existe confirmación oficial sobre un depósito extraordinario. Parte de la confusión surge porque algunas personas adultas mayores también reciben otras prestaciones, como pensiones del IMSS o del ISSSTE, cuyos calendarios y montos son independientes a la Pensión Bienestar.

El monto vigente se mantiene igual al establecido a inicios de 2026, cuando se aplicó el ajuste anual. Esa cantidad permanecerá sin cambios durante el resto del año, salvo que se informe lo contrario de manera oficial.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios en marzo de 2026?

Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, cifra que representa un aumento de 200 pesos en comparación con el monto entregado el año anterior.

Los recursos son depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente, donde el dinero permanece disponible hasta que decidan retirarlo, sin la obligación de hacerlo el mismo día del depósito.

Este ajuste anual forma parte de la política federal orientada a consolidar de manera progresiva este apoyo como un derecho garantizado, asegurando que las personas adultas mayores reciban el recurso de forma directa, universal y sin intermediarios.

