Miércoles, 25 de Febrero 2026

México |

Resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional del 25 de febrero

Este miércoles se celebra el Sorteo Zodiaco Especial con un premio mayor de 11 millones de pesos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El Sorteo Zodiaco Especial 1735 se realiza este miércoles a las 20:00 horas y podrás saber si ganaste el premio mayor en EL INFORMADOR. UNSPLASH.

El Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional se realiza este miércoles 25 de febrero, luego de que la publicación de resultados fuera pospuesta el domingo pasado. La expectativa es alta entre los participantes que adquirieron su cachito y esperan conocer los números ganadores.

Esta edición estuvo dedicada al Día Internacional de la Lengua Materna, en reconocimiento a la primera lengua que se adquiere en el entorno familiar desde la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje de idiomas.

El premio mayor asciende a 11 millones de pesos en una sola serie. El sorteo contempla 120,000 billetes numerados del 00000 al 99999 para cada uno de los 12 signos del zodiaco, con una emisión de una sola serie. En total, se distribuyen 43 millones 384 mil 300 pesos en 22,622 premios en efectivo.

El costo del cachito fue de 35 pesos, mientras que la serie completa tuvo un valor de 700 pesos. La mecánica mantiene una probabilidad atractiva, ya que uno de cada cinco billetes obtiene premio.

Quienes compraron la serie completa compiten por los 11 millones íntegros; quienes adquirieron un solo cachito pueden ganar hasta 550 mil pesos. Además, el sorteo contempla 600 premios directos y 20,799 reintegros conforme a su esquema habitual.

Resultados de Sorteo Zodiaco Especial 1735

     

