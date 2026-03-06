Pensión Bienestar: Así puedes recuperar tu NIP si lo perdiste y no puedes cobrar

Miles de personas en México reciben apoyos económicos del Gobierno Federal a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, especialmente quienes forman parte de programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin embargo, durante el cobro del apoyo es común que algunos beneficiarios enfrenten un problema que les impide retirar su dinero: olvidar el NIP o bloquear la tarjeta tras varios intentos fallidos.

Con el inicio de los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril, el Banco del Bienestar recordó a los beneficiarios qué hacer en caso de que su tarjeta quede bloqueada o no recuerden su Número de Identificación Personal (NIP), así como el procedimiento para recuperarlo de forma segura.

Te recomendamos: Hospitales del IMSS son incluidos en la lista de los mejores del mundo

El bloqueo de la tarjeta ocurre cuando el usuario introduce un NIP incorrecto tres veces consecutivas en un cajero automático.

Como medida de seguridad, el sistema suspende temporalmente las operaciones para evitar posibles fraudes o accesos no autorizados a la cuenta, cuando esto sucede, el cajero puede mostrar mensajes de “clave incorrecta” o impedir realizar cualquier movimiento, incluso consultar el saldo.

¿Cómo recuperar el NIP de mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Ante esta situación, el Banco del Bienestar informó que la recuperación del NIP debe realizarse de manera presencial en una sucursal, ya que por motivos de seguridad el trámite no puede efectuarse por teléfono ni a través de internet.

Para realizar el procedimiento, el titular de la cuenta debe acudir directamente al banco y presentar la tarjeta del Banco del Bienestar junto con una identificación oficial vigente y copia de la misma , con estos documentos, el personal verificará la información y apoyará al beneficiario para recuperar su clave o generar un nuevo NIP, lo que permitirá volver a utilizar la tarjeta con normalidad.

Las autoridades recordaron que este trámite solo puede realizarlo el titular de la cuenta, por lo que ningún familiar o tercero puede hacerlo en su nombre.

Finalmente, el banco recomendó a los beneficiarios memorizar su NIP, no compartirlo con otras personas y evitar pedir ayuda a desconocidos en los cajeros automáticos, con el fin de proteger los recursos depositados en sus cuentas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA