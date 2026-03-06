Viernes, 06 de Marzo 2026

Extranjero confronta a músico en un tianguis de Tepic (VIDEO)

La situación fue captada en video y rápidamente se volvió viral

El altercado provocó que la gente local interviniera a favor del músico. AFP / ARCHIVO / ESPECIAL / TikTok @brragan

Un extranjero intentó correr a un músico de un tianguis. La situación fue grabada en video, se subió a redes sociales y se volvió viral en un episodio más del conflicto entre visitantes del país y la cultura del país que visitan. En esta ocasión ocurrió en Tepic.

El altercado generó tensión en la plaza, provocando que la gente local interviniera a favor del músico; sin embargo, el gesto del turista estadounidense quedó grabado, desatando indignación entre los usuarios.

El video que muestra al extranjero empujando al músico fue compartido por el usuario de TiktTok @brragan._ y actualmente supera 3 millones de reproducciones en la plataforma.

@brragan._ contexto: el señor estaba cantando cuando de repente el americano se levanta y le dice que se calle y pues lo demás lo dice el video…. #fyp #viralvideo #mexico���� ♬ sonido original - daniel ☻
     

Al pie del clip, el usuario mencionó que el hombre de la tercera edad se encontraba cantando y el turista se levantó de su mesa para decirle que se callara; sin embargo, la discusión escaló hasta los empujones.

Cuando el cantante estaba a punto de retirarse, una señora se acercó y le dijo al extranjero: "Esto es México… si no te gusta, goodbye", mientras que detuvo al hombre y lo invitó a continuar cantando.

La reacción de los internautas reconoció la valentía de la señora que intervino en la disputa y que sirvió para que más personas se acercaran a defender a su paisano. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la publicación:

  • "Un aplauso para la señora que lo defendió la única con algo de empatía"
  • "Así mero raza, no se dejen. México se respeta"
  • "México para los Mexicanos"
  • "Por eso debemos aprender inglés, aunque sea para defendernos"
  • "Mexicanos defendiendo mexicanos"
  • "Admirando la valentía de las mujeres mexicanas"
  • "Debemos defender nuestra cultura"

