Un extranjero intentó correr a un músico de un tianguis. La situación fue grabada en video, se subió a redes sociales y se volvió viral en un episodio más del conflicto entre visitantes del país y la cultura del país que visitan. En esta ocasión ocurrió en Tepic.

El altercado generó tensión en la plaza, provocando que la gente local interviniera a favor del músico; sin embargo, el gesto del turista estadounidense quedó grabado, desatando indignación entre los usuarios.

El video que muestra al extranjero empujando al músico fue compartido por el usuario de TiktTok @brragan._ y actualmente supera 3 millones de reproducciones en la plataforma.

Al pie del clip, el usuario mencionó que el hombre de la tercera edad se encontraba cantando y el turista se levantó de su mesa para decirle que se callara; sin embargo, la discusión escaló hasta los empujones.

Cuando el cantante estaba a punto de retirarse, una señora se acercó y le dijo al extranjero: "Esto es México… si no te gusta, goodbye", mientras que detuvo al hombre y lo invitó a continuar cantando.

La reacción de los internautas reconoció la valentía de la señora que intervino en la disputa y que sirvió para que más personas se acercaran a defender a su paisano. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la publicación:

"Un aplauso para la señora que lo defendió la única con algo de empatía"

"Así mero raza, no se dejen. México se respeta"

"México para los Mexicanos"

"Por eso debemos aprender inglés, aunque sea para defendernos"

"Mexicanos defendiendo mexicanos"

"Admirando la valentía de las mujeres mexicanas"

"Debemos defender nuestra cultura"

