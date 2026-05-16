SMN pronostica lluvias intensas y calor superior a 40 grados en varios estados

La onda de calor continuará este fin de semana y se extenderá sobre 24 estados del país, mientras que diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias fuertes, vientos intensos y posibles tolvaneras en varias regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido de hasta 96 horas.

El organismo detalló que una circulación anticiclónica ubicada sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas extremadamente calurosas en buena parte del territorio nacional . Los valores máximos oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius en entidades como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Además, la onda de calor persistirá en estados del occidente, centro y sureste del país, incluyendo Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En contraste, durante las madrugadas continuarán las temperaturas frías con heladas en zonas serranas del norte del país, especialmente en Chihuahua, Durango y Baja California.

Lluvias fuertes y vientos en varias regiones

El pronóstico prevé lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del noreste, centro, oriente y sureste de México. Para este sábado se esperan precipitaciones de mayor intensidad en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas .

Asimismo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán chubascos en estados como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

En el norte del país, la interacción de una línea seca con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían incrementar niveles de ríos y arroyos, además de provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas. También alertaron sobre el riesgo de caída de árboles y anuncios debido a las fuertes rachas de viento.

Pronóstico para inicios de semana

Entre el lunes 18 y el miércoles 20 de mayo continuarán las lluvias intensas en el noreste y centro del país. Para el martes se pronostican acumulados de hasta 150 milímetros en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

A pesar de las precipitaciones, el ambiente caluroso persistirá en gran parte del territorio nacional , principalmente en el Pacífico mexicano, la Península de Yucatán y estados del norte del país, donde seguirán registrándose temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

SV