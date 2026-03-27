Pensión Bienestar 30-64 años: ¿Quiénes pueden registrarse este 28 y 29 de marzo?

A inicios de semana, el gobierno mexicano anunció el calendario oficial de registro para la Pensión de Personas con Discapacidad, dirigido a hombres y mujeres de 30 y 64 años, mismo que concluirá este viernes. Si se te pasó tu día de registro, no te preocupes que este 28 y 29 de marzo aún será posible hacerlo; en esta nota te contamos los detalles.

Desde el pasado lunes, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar anunció la apertura de un nuevo periodo de inscripción, lo que permitió que más personas accedieran al beneficio. El registro, como ya es habitual en los Programas del Bienestar, tomó como referencia la primera letra del apellido paterno. Quedando distribuido de la siguiente forma:

Lunes 23: A, B y C

Martes 24: D, E, F, G y H

Miércoles 25: I, J, K, L y M

Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y y Z

¿Qué beneficiarios de la Pensión de Discapacidad pueden registrarse este 28 y 29 de marzo?

Los beneficiarios que no pudieron asistir a su día de registro tendrán la oportunidad de realizar el trámite este sábado 28 y domingo 29, días en los cuales se atenderá a todos los beneficiarios sin importar la letra inicial de su apellido.

Cabe recordar que el programa social otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos de forma bimestral. Los depósitos se realizan en la Tarjeta del Bienestar.

Documentos que debes tener a la mano para el registro de la Pensión para Personas con Discapacidad

Para que completes el registro sin contratiempos, es necesario que presentes este sábado o domingo la siguiente documentación:

identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Certificado de discapacidad

Número telefónico de contacto.

Considera que el trámite para este 28 y 29 de marzo deberá realizarse en los Módulos de Bienestar asignados, mismo que puedes checar en el siguiente enlace.

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AO

