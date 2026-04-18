Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo cae el próximo pago para adultos mayores?

La expectativa crece entre quienes forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ya que se aproxima el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Aunque las autoridades aún no han publicado el calendario oficial, ya circula una programación estimada que da pistas sobre cuándo podría reflejarse el apoyo económico.

Luego del periodo vacacional de Semana Santa, se prevé que los recursos comiencen a dispersarse, lo que representa un alivio para miles de beneficiarios que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas o compromisos pendientes.

Fechas estimadas de pago de la pensión

De acuerdo con la mecánica habitual de la Secretaría del Bienestar, los depósitos suelen liberarse durante los primeros días del mes. En este caso, se proyecta que inicien entre el 4 y el 8 de mayo, debido a que el 1 de mayo es día inhábil en el país, lo que retrasa las operaciones.

Como ya es costumbre, los pagos se realizarían de manera gradual, tomando como referencia la inicial del primer apellido , con el objetivo de evitar saturaciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

El posible calendario quedaría organizado así:

4 de mayo: A

5 de mayo: B

6 y 7 de mayo: C

8 de mayo: D, E, F

11 y 12 de mayo: G

13 de mayo: H, I, J, K

14 de mayo: L

15 y 19 de mayo: M

20 de mayo: N, Ñ, O

21 de mayo: P, Q

22 y 25 de mayo: R

26 de mayo: S

27 de mayo: T, U, V

28 de mayo: W, X, Y, Z

Monto del apoyo y recomendaciones

El monto se mantiene sin cambios: 6,400 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta de cada beneficiario.

Para evitar largas filas, se sugiere no acudir el primer día a retirar el dinero y planificar la visita al banco en fechas posteriores.

Cabe destacar que este calendario es únicamente una referencia preliminar. La confirmación oficial será emitida por la Secretaría del Bienestar, por lo que se recomienda consultar únicamente fuentes institucionales y no dejarse llevar por información no verificada.