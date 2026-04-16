Proponen prohibir redes sociales a menores de 16 años en CDMX

Durante la sesión de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada local del PAN, Laura Álvarez, presentó una iniciativa para restringir el uso de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, como parte de una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta plantea que las autoridades atiendan, dentro de sus competencias, los casos en los que menores resulten afectados por el uso de plataformas digitales. En ese sentido, el proyecto establece que "debiendo estar restringido su uso para niñas y niños y adolescentes hasta los 16 años de edad, debiéndose implementar las acciones y recomendaciones de las autoridades respecto de las mismas".

Al exponer su iniciativa, la legisladora argumentó que existe evidencia sobre los efectos negativos del uso intensivo de redes sociales en la salud mental de menores. Señaló que estas plataformas pueden incrementar problemas como la ansiedad y la depresión, especialmente en etapas tempranas de desarrollo.

"En Australia se prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en Francia se exige el consentimiento parental antes de los 15 años, en España se discute elevar la edad mínima. No son decisiones aisladas, son decisiones basadas en la evidencia científica, porque hoy sabemos que el uso intensivo de redes sociales está asociado con mayores niveles de ansiedad, depresión, menor concentración y mayor exposición a riesgos digitales; incluso, en México se ha documentado un aumento en el malestar emocional y en el acoso vinculado al uso de redes sociales entre jóvenes", expuso.

La diputada también compartió cifras sobre los riesgos que enfrentan los menores en internet. Indicó que 81% de los niños aprendió a usar internet sin supervisión, que las redes sociales contribuyen a la creación de pornografía infantil y que México genera el 63% de este material a nivel mundial. Asimismo, señaló que el 53% de los estudiantes de secundaria ha participado en prácticas de sexting.

"Los niños empiezan a ver pornografía a los 7 años de edad, el 80% de los niños se han sentido en peligro de abuso o explotación sexual en línea; el 15% de los niños se le ha solicitado imágenes desnudos, y al 26% se les ofreció tener un noviazgo de forma virtual con adultos; el 62% de las víctimas de pornografía infantil son captados en línea y así como estos datos terribles, hay infinidad de datos igual de alarmantes de los riesgos que viven los niños en internet", aseveró.

Ante este panorama, Álvarez hizo un llamado a establecer límites claros para reducir los riesgos en entornos digitales y garantizar la protección de la infancia. "por favor, nos toca asumir la responsabilidad de hacer lo correcto; en nuestras manos está tener niños sanos, felices y seguros en esta ciudad".

MF