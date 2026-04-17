Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Cancún para este viernes 17 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 18 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

