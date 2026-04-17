Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Cancún para este viernes 17 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 18 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Domingo 19 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara