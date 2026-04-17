Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 17 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se comunicó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún