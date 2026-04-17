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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 17 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se comunicó, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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