Pemex pierde, pese al alza del crudo

A pesar de un entorno internacional marcado por precios históricamente altos del crudo —que alcanzaron hasta 120 dólares por barril en medio de la crisis en Medio Oriente—, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por 45 mil 991 millones de pesos en el primer trimestre del año. El resultado confirma que el encarecimiento del petróleo no ha sido suficiente para revertir la fragilidad financiera de la empresa productiva del Estado. Según su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, las pérdidas superan las del mismo periodo de 2025.

Pemex atribuyó el deterioro a una caída de 7.6% en ventas y a la volatilidad energética, junto con mayores costos por derivados y pérdidas cambiarias. Solo el tipo de cambio generó un impacto negativo de 8 mil 935 millones de pesos. Aunque hubo ahorros en costos, gastos y apoyos fiscales, el resultado final siguió siendo negativo.

El contraste internacional es claro. Mientras Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Brasil y Colombia aprovecharon el alza del crudo con más ingresos, México quedó rezagado. Pemex refleja cómo su baja producción, alta deuda y costos elevados le impiden capitalizar estos ciclos favorables.

En medio de este panorama, la compañía reportó un dato favorable: la deuda financiera neta disminuyó 7.3% respecto al cierre de 2025, para ubicarse en 79 mil millones de dólares. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, destacó esta reducción como un avance en la estrategia de saneamiento financiero.

Por su parte, el director de finanzas, Juan Carlos Carpio, sostuvo que el mercado ha reconocido las acciones emprendidas para fortalecer la posición de la empresa, reflejadas en una mejora de los indicadores de riesgo, pese a la incertidumbre global derivada de tensiones geopolíticas.

Los resultados mantienen una tendencia preocupante: las pérdidas del primer trimestre se suman a números rojos recientes. Aunque el año pasado la empresa redujo sus pérdidas frente a 2024, la recuperación aún está lejos de consolidarse.

Pese a ello, Rodríguez calificó los resultados como “sólidos y consistentes”, al asegurar que reflejan disciplina operativa, coordinación con la Secretaría de Hacienda y respaldo del Gobierno federal.

La académica del ITESO, Mireya Pasillas, advirtió que la reducción de la deuda en Pemex no resuelve el problema estructural. Aunque se han aplicado medidas financieras, la empresa sigue registrando pérdidas por menores ingresos, decisiones operativas y limitaciones productivas. Señaló que priorizar la refinación sobre la exportación ha limitado el aprovechamiento de los altos precios del crudo y que la dependencia del apoyo gubernamental mantiene presión sobre las finanzas públicas. Por ello, propone replantear el modelo de negocio, mejorar la eficiencia e impulsar inversión para lograr mayor rentabilidad.

En este contexto, Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a Brasil para firmar un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras, en un intento por fortalecer la cooperación energética. El convenio incluirá exploración, producción, refinación y desarrollo de biocombustibles, aprovechando la experiencia del país sudamericano. El acuerdo forma parte de una estrategia para diversificar alianzas y acelerar la transición energética.