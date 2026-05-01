Viernes, 01 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 1 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones