Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 1 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

