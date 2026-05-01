Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 1 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún