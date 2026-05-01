Marcha de la CNTE en CDMX: horario, ruta y alternativas viales

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharán este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que consideran que impide una jubilación digna para el magisterio.

La movilización partirá a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la CDMX.

"Hoy, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, marcharemos del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde entregaremos en Palacio Nacional el pliego petitorio de la CNTE. Vamos todos juntos porque en la unidad está la fuerza de los trabajadores", mencionó Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, en un video difundido ayer.

Dada la ruta, se prevén afectaciones en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Hidalgo y calles aledañas a la Plaza de la Constitución.

El paso de la marcha podría causar interrupciones en las líneas 1 y 7 del Metrobús, que recorren parte de la ruta.

Las autoridades aún no han comunicado operativos viales; sin embargo, algunas vías alternas para evitar embotellamientos son:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec y Dr. Río de la Loza

Viaducto Miguel Alemán

Calzada de Tlalpan

Fray Servando Teresa de Mier

Congreso de la Unión

X/CNTE.enlace

La CNTE se manifestará durante la visita de Claudia Sheinbaum a Chiapas

La CNTE también llamó a sus agremiados en Chiapas a manifestarse durante la visita que la presidenta Claudia Sheinbaum realizará a ese estado este fin de semana.

"La movilización es en respuesta a la política dilatoria y de simulación del gobierno federal, el cual se esmera en engañar al pueblo de México, argumentando que hay diálogo, pero no hay soluciones concretas para volver a un sistema de seguridad social solidario; hoy, como ayer, refrendamos que la lucha es el único camino para conquistar nuestros derechos", precisó la CNTE en un comunicado.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?