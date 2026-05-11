Un incendio registrado la noche de este lunes en la Refinería Antonio Dovalí Jaime, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejó un saldo de seis personas lesionadas con quemaduras, informaron autoridades de Protección Civil de Oaxaca.

El titular de la dependencia estatal, Manuel Alberto Maza, indicó que el siniestro fue controlado aproximadamente 20 minutos después de haber iniciado, por lo que descartó riesgos para la población cercana al complejo petrolero.

Fuego inició en planta Hidros 2

Pemex detalló que el incendio se originó en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2, donde personal especializado realizó maniobras de atención y evaluación de daños.

La empresa productiva del Estado señaló además que los trabajadores lesionados fueron trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica.

Trabajos de soldadura habrían provocado explosión

El incidente ocurrió poco después de las 20:30 horas, mientras se realizaban labores de soldadura dentro de las instalaciones de la refinería.

De manera preliminar, se informó que una explosión habría desencadenado el incendio debido a la presencia de residuos de combustible que no fueron drenados completamente.

Llamas fueron visibles a kilómetros de distancia

Las llamas y la columna de fuego pudieron observarse desde distintos puntos de Salina Cruz, según imágenes y videos difundidos en redes sociales por habitantes de la zona.

Hasta el momento, Pemex no ha reportado afectaciones mayores en las operaciones de la refinería ni daños a comunidades cercanas.

Todo lo que tenga que ver con @Pemex Presidenta @Claudiashein a partir de este momento la mantendre informada.



Está noche reportan que "reventó" la torre de enfriamiento de la refinería de Salinas Cruz Oaxaca.



Trascendió también que al menos hay un trabajador herido por lo que… pic.twitter.com/qfitWmImPJ— Hectorink (@Hectorink1) May 12, 2026

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