Trasladan a CDMX a trabajadores de Pemex heridos tras explosión

Debido a que requieren atención médica especializada, dos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lesionados anoche en el incendio de la refinería de Salina Cruz, fueron trasladados esta tarde a la Ciudad de México.

Fuentes de la petrolera informaron que los dos heridos, con quemaduras considerables, son una mujer y un hombre, al que identificaron como el ingeniero responsable de la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

Anoche, poco después de las 20:30 horas, se registró una explosión que se escuchó en las colonias cercanas a la refinería "Antonio Dovalí Jaime", de Salina Cruz, e inmediatamente sobrevino el incendio que iluminó el cielo de la ciudad y generó miedo entre los vecinos.

Los dos lesionados, de los cuatro que fueron ingresados en el hospital de PEMEX de Salina Cruz, abandonaron el nosocomio poco antes de las 16 horas de hoy, a bordo de una ambulancia de la petrolera, escoltada por dos patrullas de soldados, con destino al aeropuerto de Ciudad Ixtepec.

Cabe destacar que en la planta Hidros II, hay como cinco torres de enfriamiento, cada torre transporta 280 mil litros de agua fría por minuto para enfriar los ductos que transportan gasolina, turbosina y diésel.

MF