Sindicato del Nacional Monte de Piedad prepara marchas y bloqueos nacionales

La huelga en el Nacional Monte de Piedad continúa indefinidamente al no llegar aún a un acuerdo, tras más de siete meses, cumpliéndose desde octubre de 2025. Aunque el sindicato aceptó revisar una propuesta de solución de la Secretaría del Trabajo (STPS), el conflicto sigue estancado por disputas sobre el escalafón y la reasignación de plazas.

Recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó una propuesta formal para destrabar el conflicto, la cual el sindicato aceptó someter a análisis y consulta. Sin embargo, los esfuerzos de conciliación sufrieron un revés cuando los integrantes del patronato del Monte de Piedad rechazaron comparecer ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la audiencia programada para el lunes 11 de mayo de 2026.

Esta inasistencia ha dinamitado temporalmente las posibilidades de un acuerdo inmediato, obligando a mantener las banderas rojinegras en las instalaciones.

Entonces, debido a que el patronato no ha atendido las solicitudes de diálogo presentadas por los trabajadores y por su incumplimiento recurrente por parte de los directivos del Monte de Piedad de presentarse en las audiencias de conciliación, el secretario general de la sección siete en Veracruz, Julio César Hernández Hermida, informó a medios de comunicación que los trabajadores y directivos que forman parte del sindicato están preparando marchas y bloqueos en todo el país.

De acuerdo con las declaraciones del secretario de la sección 14, Miguel Ángel García Pérez, las marchas y bloqueos estarán comenzando la próxima semana a nivel nacional, esto con el fin de exigir una solución así como también solicitar el apoyo del Gobierno Federal.

Por el momento están a la espera de las instrucciones del comité sindical nacional para la realización de una marcha simultánea en todo México, donde estarán bloqueando el paso específicamente en todas las calles de cada ciudad donde haya sucursales.

Cifras sobre el impacto operativo y humano tras los 8 meses de huelga

El impacto de este paro laboral ha alcanzado proporciones alarmantes en todo el país. Tras más de siete meses de inactividad desde octubre de 2025, se reporta que 305 sucursales del Nacional Monte de Piedad permanecen cerradas. Esta situación ha dejado a aproximadamente cinco millones de personas sin acceso al servicio de empeño, afectando severamente a los sectores más vulnerables que dependen de estos préstamos para su liquidez inmediata.

Además, alrededor de mil 800 empleados se encuentran sin percibir ingresos ni prestaciones, lo que agrava la crisis interna de la institución.

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KR