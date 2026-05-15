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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 15 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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