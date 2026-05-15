Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 15 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en El Salto