Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 15 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

