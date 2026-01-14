La digitalización de los servicios públicos en México continúa avanzando y, para 2026, un número cada vez mayor de trámites oficiales puede iniciarse o realizarse completamente a través de internet, entre ellos, el pasaporte. En 2026, el trámite de este documento mantiene su esquema híbrido: la gestión inicia a través de internet, pero concluye de manera presencial.

El pasaporte es indispensable para viajar al extranjero y acreditar la identidad y nacionalidad mexicana, continúa siendo uno de los trámites más solicitados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por ello, conocer los requisitos actualizados y el procedimiento correcto resulta clave para evitar contratiempos.

Requisitos y pasos para tramitar el pasaporte mexicano por internet en 2026

Agendar la cita en línea

El primer paso para tramitar el pasaporte mexicano es agendar una cita a través de internet. Este proceso se realiza en el sistema oficial de citas, disponible las 24 horas.

Al ingresar, la persona solicitante debe seleccionar la oficina, fecha y horario disponibles, así como indicar si se trata de un trámite por primera vez, renovación o reposición.

Documentos obligatorios

El día de la cita, la persona interesada deberá presentar documentación original que acredite su identidad y nacionalidad mexicana. Entre los requisitos generales se encuentran:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana, como acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de pago de derechos correspondiente a la vigencia solicitada.

Hoja de confirmación de la cita obtenida en línea.

Para menores de edad, el trámite requiere la presencia del menor y de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como identificaciones oficiales de los padres o tutores y formatos de autorización específicos.

Pago de derechos

El pago del pasaporte debe realizarse antes de acudir a la cita, el monto varía de acuerdo con la vigencia del documento —tres, seis o diez años— y puede cubrirse en instituciones bancarias autorizadas o mediante plataformas electrónicas oficiales.

Atención presencial y entrega

Aunque el proceso inicia por internet, la comparecencia presencial es obligatoria.

En la oficina seleccionada se realiza la captura de datos biométricos: fotografía, huellas dactilares y firma. En la mayoría de los casos, el pasaporte se entrega el mismo día, siempre que la documentación esté completa y correcta.

No se atiende a personas sin cita previa, ni se permite que terceros acudan en representación del solicitante, salvo en situaciones específicas previstas por la normativa vigente.

Nuevas tarifas del pasaporte mexicano en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los costos oficiales del pasaporte ordinario quedaron establecidos de acuerdo con la vigencia elegida por el solicitante. Las tarifas en moneda nacional son las siguientes:

Pasaporte con vigencia de 1 año: 920 pesos

Pasaporte con vigencia de 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: 4,280 pesos

Durante 2026 se mantiene el descuento del 50 por ciento para ciertos grupos de la población, siempre que acrediten su condición al momento del trámite. Este beneficio está dirigido a:

Personas adultas mayores de 60 años

Personas con discapacidad

Trabajadores agrícolas temporales inscritos en programas de movilidad laboral

Agendar la cita no tiene costo; el único pago que se debe realizar es el correspondiente a los derechos del pasaporte.

El día del trámite, el solicitante debe acudir puntualmente con el comprobante de cita, el comprobante de pago y la documentación requerida según el tipo de pasaporte que vaya a tramitar.

