La digitalización de los servicios públicos en México continúa avanzando y, para 2026, un número cada vez mayor de trámites oficiales puede iniciarse o realizarse completamente a través de internet, entre ellos, el pasaporte. En 2026, el trámite de este documento mantiene su esquema híbrido: la gestión inicia a través de internet, pero concluye de manera presencial. El pasaporte es indispensable para viajar al extranjero y acreditar la identidad y nacionalidad mexicana, continúa siendo uno de los trámites más solicitados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por ello, conocer los requisitos actualizados y el procedimiento correcto resulta clave para evitar contratiempos.El primer paso para tramitar el pasaporte mexicano es agendar una cita a través de internet. Este proceso se realiza en el sistema oficial de citas, disponible las 24 horas. Al ingresar, la persona solicitante debe seleccionar la oficina, fecha y horario disponibles, así como indicar si se trata de un trámite por primera vez, renovación o reposición.El día de la cita, la persona interesada deberá presentar documentación original que acredite su identidad y nacionalidad mexicana. Entre los requisitos generales se encuentran:Para menores de edad, el trámite requiere la presencia del menor y de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como identificaciones oficiales de los padres o tutores y formatos de autorización específicos.El pago del pasaporte debe realizarse antes de acudir a la cita, el monto varía de acuerdo con la vigencia del documento —tres, seis o diez años— y puede cubrirse en instituciones bancarias autorizadas o mediante plataformas electrónicas oficiales.Aunque el proceso inicia por internet, la comparecencia presencial es obligatoria. En la oficina seleccionada se realiza la captura de datos biométricos: fotografía, huellas dactilares y firma. En la mayoría de los casos, el pasaporte se entrega el mismo día, siempre que la documentación esté completa y correcta.No se atiende a personas sin cita previa, ni se permite que terceros acudan en representación del solicitante, salvo en situaciones específicas previstas por la normativa vigente.Desde el 1 de enero de 2026, los costos oficiales del pasaporte ordinario quedaron establecidos de acuerdo con la vigencia elegida por el solicitante. Las tarifas en moneda nacional son las siguientes:Durante 2026 se mantiene el descuento del 50 por ciento para ciertos grupos de la población, siempre que acrediten su condición al momento del trámite. Este beneficio está dirigido a:Agendar la cita no tiene costo; el único pago que se debe realizar es el correspondiente a los derechos del pasaporte.El día del trámite, el solicitante debe acudir puntualmente con el comprobante de cita, el comprobante de pago y la documentación requerida según el tipo de pasaporte que vaya a tramitar. YC