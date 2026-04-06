La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró hoy durante "La Mañanera" de este lunes que no hay razón para que las organizaciones de campesinos y transportistas bloqueen carreteras del país , ya que se han estado atendiendo sus demandas, hay diálogo, apertura y se han buscado soluciones en la medida de lo posible a sus peticiones.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que desde noviembre pasado se instaló una mesa de diálogo con productores y transportistas en la que participan la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) .

Las exigencias de los campesinos y transportistas

Detalló que las organizaciones campesinas piden un mejor precio para el grano, el cual se desplomó debido a una sobreproducción a nivel internacional.

"Ellos pedían que hubiera una compensación del Gobierno de México para poder aumentar los ingresos que ellos tienen por la venta del maíz, entonces se llegó a una serie de acuerdos y, personalmente, he tenido varias reuniones con ellos y nuestro objetivo es que haya un acuerdo con las principales harineras, los tortilleros y los nixtamalizadores para que compren primero lo que se produce en México y luego importen", explicó.

En segundo lugar, dijo que los gobiernos estatales también participan en los apoyos a los productores. En tercer lugar, declaró que el Gobierno federal también ha destinado recursos.

"De noviembre a la fecha se han destinado apoyos para cerca de 45 mil productores de manera directa, alrededor de cuatro mil millones de pesos de apoyo, debido a la disminución del precio del grano", indicó.

La Presidenta explicó que los transportistas piden demandas que se han estado atendiendo, como la inseguridad en algunas carreteras.

Intereses políticos detrás de la promoción de cierres en las carreteras

Finalmente, la Mandataria reconoció que algunas personas tienen relación con partidos políticos de oposición y son los que están movilizándose.

"Es importante que el pueblo de México sepa que los estamos atendiendo. Hay algunos líderes —tres o cuatro— que están promoviendo el cierre de carreteras y no es que haya cerrazón, no es que no los hayamos apoyado, sino que también los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren", concluyó.

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FF