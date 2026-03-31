Industriales se preparan para evitar afectaciones ante paro camionero del 6 de abril

Los industriales de Jalisco iniciaron un diálogo con las autoridades y afinan estrategias para evitar la menor cantidad de daños posibles ante el paro camionero anunciado para el próximo lunes 6 de abril.

Antonio Lancaster Jones González, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explicó que se busca evitar los mayores daños a la logística y al transporte de mercancías.

Detalló que se afinan protocolos para poder sacar mercancías antes de que inicien los bloqueos y evitar que personal se quede atorado en las empresas como sucedió en el paro realizado anteriormente.

"Estamos exigiendo que no existan estos bloqueos, e ntendemos la realidad del campo, entendemos las complicaciones de los transportistas, pero también el gobierno federal está haciendo un esfuerzo en subsidiar el campo y al Diésel" , comentó.

Lancaster Jones González comentó que los transportistas y campesinos tienen todo el derecho de manifestarse pero se está buscando soluciones para evitar las menores afectaciones como el utilizar vías alternas o que dejen un carril abierto para que los automovilistas puedan circular.

"Estamos viendo de qué manera lo podemos solucionar y vamos a estar reuniéndonos con las autoridades", indicó.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció un paro nacional carretero en conjunto con campesinos el próximo seis de abril una vez que pase la Semana Santa.

De acuerdo con el presidente de la asociación, David Estevéz Gamboa, el paro se realizará por la inseguridad en carreteras, las extorsiones, alza al Diésel y falta de apoyo al campo.

Sin embargo otras cámaras como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) han manifestado que no participarán en este bloqueo.

"Nosotros no estamos sumándonos porque es un tema que no nos compete pero la ANTAC aprovecha el movimiento de los productores nada más", dijo Diego Javier Bolio, delegado de Conatram en Jalisco.



YC