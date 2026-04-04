Sábado de Gloria 2026: ¿De cuánto es la multa en CDMX por desperdiciar agua?

En el contexto de la Semana Santa, las autoridades de la Ciudad de México han intensificado las acciones para prevenir el uso indebido del agua, particularmente durante el Sábado de Gloria, una fecha en la que tradicionalmente se acostumbra arrojar agua en la vía pública.

Debido a la problemática hídrica que ha afectado a la capital en los últimos años, esta práctica se considera actualmente como un desperdicio del recurso. Por esta razón, tanto la Ley de Aguas de la Ciudad de México como la Ley de Cultura Cívica contemplan sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en estas conductas.

Según lo establecido en la normativa vigente, desperdiciar agua (ya sea en espacios públicos o dentro de domicilios) constituye una falta administrativa. Esto abarca acciones como lanzar agua a otras personas, usar mangueras sin control o vaciar cubetas sin una razón justificada.

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¿De cuánto es la multa?

En el caso de los hogares, las multas pueden ir de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa aproximadamente entre 11 mil 731 y 35 mil 193 pesos. Estas sanciones aplican incluso cuando el uso indebido ocurre dentro de una vivienda, siempre que el desperdicio sea evidente.

Para comercios, oficinas o empresas, las penalizaciones son más elevadas. En estos casos, las multas oscilan entre mil y 3 mil UMAs, equivalentes a montos que van de 117 mil 310 hasta 351 mil 930 pesos. Las autoridades justifican estas cifras por el impacto que el uso excesivo del agua puede generar a mayor escala.

Adicionalmente, la Ley de Cultura Cívica establece otras medidas más allá de las sanciones económicas. El desperdicio de agua puede derivar en arrestos administrativos que van de 20 a 36 horas, así como en la realización de trabajo comunitario de entre 10 y 18 horas, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia sobre el cuidado del recurso.

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Ante esta situación, las autoridades han exhortado a la población a evitar estas prácticas durante el Sábado de Gloria y en cualquier época del año, además de invitar a denunciar conductas que impliquen el uso irresponsable del agua, con el fin de proteger este recurso esencial.

Aunque mojarse en estas fechas forma parte de una costumbre arraigada, el escenario actual de escasez obliga a replantear este tipo de tradiciones. Más allá de castigar, las medidas buscan promover una cultura de uso responsable del agua entre los habitantes de la ciudad.

En suma, participar en actividades que impliquen desperdiciar agua durante la Semana Santa en la capital puede tener consecuencias tanto económicas como legales, por lo que se recomienda actuar con responsabilidad e informarse adecuadamente.

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