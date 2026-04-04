El origen de mojarse en Sábado de Gloria en México

Cada año,con motivo de la Semana Santa, el Sábado de Gloria se convierte en una de las fechas más populares para la comunidad católica. Es una jornada de recogimiento que recuerda la muerte de Cristo en la cruz y el luto que precede a su resurrección, entendida como el triunfo de la vida sobre la muerte y la redención de la humanidad.

Sin embargo, más allá del carácter solemne de la conmemoración, existe una práctica popular que contrasta con su sentido original: personas que se echan agua en la vía pública como parte de una antigua tradición, aunque actualmente prohibida en diversos lugares.

¿Por qué la gente se moja el Sábado de Gloria?

Mojarse en Sábado de Gloria es uno de los rituales más conocidos entre los católicos en México y la tradición viene desde la tiempos remotos, ya que el agua siempre ha sido un símbolo de purificación así que, bajo este concepto, anteriormente la iglesia prohibía a sus feligreses bañarse durante la Semana Santa como parte del luto por la muerte de Jesús.

Durante años, la tradición dictaba que era hasta el Sábado de Gloria cuando los fieles católicos podían hacer uso del agua como símbolo de purificación, al considerarse el momento propicio para limpiar el alma de los pecados mediante el baño.

Asimismo, esta fecha era aprovechada para la realización de bautizos colectivos, en los que la alta afluencia de personas obligaba a los sacerdotes a adaptar el rito. Ante la multitud, se optaba por rociar agua a distancia para alcanzar al mayor número de asistentes y agilizar la administración del sacramento.

Como lo destaca el portal catholic.net, este día también sirve para recordar los conceptos bautismales encendiendo la vela que se lleva cuando se recibe el sacramento.

Así ha evolucionado la tradición que hoy en día prohíbe la ley

La tradición de mojarse con el paso del tiempo dejó atrás su sentido original y se transformó en una práctica más lúdica: lanzar agua a transeúntes con cubetas o globos se volvió una forma de convivencia, cada vez más alejada del significado de duelo que la caracterizaba en sus inicios.

Sin embargo, en el contexto actual de escasez hídrica, las autoridades reiteran cada año las sanciones para quienes sean sorprendidos desperdiciando agua durante esta fecha, ya que su uso indebido se encuentra prohibido por la legislación vigente.

*Con información de SUN

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