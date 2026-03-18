Paro Nacional CNTE: las mejores alternativas viales en CDMX tras el colapso vial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una jornada de 72 horas de paro nacional de labores que concluirá el viernes 20 de marzo. Te diremos las exigencias del colectivo de maestros y maestras y también las rutas que se verán afectadas por las movilizaciones en la Ciudad de México.La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro de labores para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, un aumento salarial del 100 %, así como mejores condiciones laborales.En la Ciudad de México, la CNTE prevé una marcha vigente que va desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino.De acuerdo con las autoridades capitalinas, el contingente avanzará desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, recorriendo:Además, en la zona del Zócalo:Si en tu trayecto diario te ves en la necesidad de transitar por las zonas anteriormente mencionadas, a continuación te brindaremos algunas alternativas viales que puedes utilizar para evitar contratiempos.Las opciones son limitadas para rodear la zona de Paseo de la Reforma durante las movilizaciones de la CNTE; sin embargo, puedes probar suerte con Eje 1 Oriente y José María Izazaga.De igual manera, te recomendamos salir con suficiente tiempo de anticipación de tu vivienda, para evitar complicaciones en tu traslado diario.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF