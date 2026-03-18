Paro Nacional CNTE: las mejores alternativas viales en CDMX tras el colapso vial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una jornada de 72 horas de paro nacional de labores que concluirá el viernes 20 de marzo. Te diremos las exigencias del colectivo de maestros y maestras y también las rutas que se verán afectadas por las movilizaciones en la Ciudad de México .

¿Qué exige la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro de labores para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, un aumento salarial del 100 %, así como mejores condiciones laborales.

En la Ciudad de México, la CNTE prevé una marcha vigente que va desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino .

Vialidades afectadas en CDMX por marcha de la CNTE

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el contingente avanzará desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, recorriendo:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Primer cuadro del Centro Histórico

Calles y zonas afectadas

Se prevén cortes totales o parciales en:

Paseo de la Reforma (principal afectación)

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico

Además, en la zona del Zócalo:

Calles Moneda y Corregidora presentan cierres por colocación de vallas de seguridad

Circuito Interior

Eje 1 Norte y Eje 2 Norte

Avenida Chapultepec

Ribera de San Cosme

Viaducto Miguel Alemán

Fray Servando Teresa de Mier

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Recomendaciones de las autoridades

Anticipar traslados y considerar rutas alternas

Evitar circular por el Centro Histórico

Mantenerse informado a través de canales oficiales de tránsito

Considerar transporte público fuera de las zonas afectadas

Alternativas viales

Si en tu trayecto diario te ves en la necesidad de transitar por las zonas anteriormente mencionadas, a continuación te brindaremos algunas alternativas viales que puedes utilizar para evitar contratiempos.

Las opciones son limitadas para rodear la zona de Paseo de la Reforma durante las movilizaciones de la CNTE; sin embargo, puedes probar suerte con Eje 1 Oriente y José María Izazaga .

De igual manera, te recomendamos salir con suficiente tiempo de anticipación de tu vivienda, para evitar complicaciones en tu traslado diario.

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