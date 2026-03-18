México afinó este martes los últimos preparativos para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el marco de una primera ronda de encuentros bilaterales que se realizarán en Washington. Como parte de esta agenda, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para reunirse con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

Previo a este encuentro, equipos técnicos de ambos países sostuvieron reuniones virtuales para definir los temas a tratar. Por parte de México, los trabajos fueron encabezados por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, en coordinación con sus contrapartes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

A través de un mensaje en redes sociales, Ebrard informó que el plan de trabajo para este primer acercamiento fue aprobado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la estrategia se centrará en garantizar la permanencia del acuerdo comercial y en buscar el retiro de aranceles, bajo un enfoque de “cabeza fría y firmeza”, en un contexto marcado por políticas proteccionistas impulsadas durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El proceso de revisión del T-MEC fue activado formalmente el pasado 5 de marzo, cuando la USTR anunció el inicio de las discusiones bilaterales. En ese momento, ambas partes acordaron que los negociadores sostendrían reuniones presenciales durante esta semana como parte de la preparación para la revisión conjunta del tratado.

De acuerdo con Ebrard, en esta primera ronda se abordarán tres temas principales definidos de común acuerdo entre ambos países. El primero consiste en analizar mecanismos para reducir la dependencia que las economías de América del Norte mantienen respecto a otras regiones, en particular Asia, tras las discusiones previas sobre el déficit comercial entre Estados Unidos y México.

El segundo tema será el de las reglas de origen. El funcionario explicó que el comercio internacional se orienta cada vez más a determinar el lugar de producción de los bienes, más allá de su costo, especialmente en el caso de Estados Unidos, considerado el mercado más grande del mundo.

FRASE

“Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía.