Esta mañana de miércoles 18 de marzo, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:55 horas— es de 17.71 pesos por billete verde, en promedio. Tras el inicio del conflicto armado entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el precio global del dólar se ha fortalecido y mantiene amagado al peso mexicano.

Bloomberg, el sitio especializado en temas económicos a nivel internacional, ha expuesto que los mercados globales se mantienen funcionando con cautela con el objetivo de correr la menor cantidad de riesgos financieros tras el inicio del conflicto armado entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

"El nuevo episodio de incertidumbre global se deriva del [conflicto] en Irán y del cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % de los flujos globales de petróleo".

Por su parte, Credicorp, el holding financiero líder en Perú, sitio referido por Bloomberg, destacó que "[l]as tensiones globales han fortalecido el dólar global, impulsado los precios del petróleo y aumentado la volatilidad", es decir, la inestabilidad del precio del crudo.

Repercusiones económicas en México

Por desgracia para el mercado mexicano, el precio del dólar se ha mostrado más volátil tras el inicio del conflicto armado en Medio Oriente.

Los factores que al inicio de año fueron beneficiosos para el peso mexicano, como "la debilidad del dólar" y "de tasas reales elevadas", en lo que va de marzo, se han difuminado y han estancado a la moneda nacional en el piso de los 17 pesos .

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Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.6922 pesos por un dólar estadounidense.

Tipo de cambio del dólar HOY 17 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 16.40 18.20 BBVA Bancomer 16.87 18.00 Banorte 16.45 18.05 Banamex 17.18 18.15 Scotiabank 15.70 19.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

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