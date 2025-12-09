CDMX amplía colonias donde habrá ley seca por festejos del 12 de diciembre

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas dieron a conocer que, debido a las próximas celebraciones del 12 de diciembre en conmemoración a la Virgen de Guadalupe , varias colonias deberán acatar la aplicación de la Ley Seca durante varios días.

En días recientes, la alcaldía La Magdalena Contreras informó a sus habitantes que durante los festejos guadalupanos se aplicaría la Ley Seca en algunas colonias con el fin de preservar la seguridad y el orden; sin embargo, a unos cuantos días del inicio de la celebración, el Gobierno de la Ciudad de México determinó que más vecindarios se sumarían a esta medida preventiva.

¿Cuánto durará la Ley Seca?

De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial, la Ley Seca comenzará el 11 de diciembre y se extenderá durante los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre, en un horario de 19:00 a 23:59 horas.

Esto significa que, durante cinco días, la compra y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones quedará estrictamente prohibida. En caso de que alguna persona sea sorprendida incumpliendo esta disposición, podría enfrentar sanciones cívicas que van desde multas hasta arrestos administrativos, dependiendo de la falta.

¿En qué colonias se aplicará la Ley Seca?

De acuerdo con el comunicado, la medida afectará a ocho colonias de la alcaldía, entre ellas:

La Cuauhtémoc

El Tanque

San Jerónimo Aculco

La Cruz

La Guadalupe

Las Huertas

Subestación

El Gavillero

La prohibición aplicará para establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, departamentales, puestos temporales y cualquier otro negocio donde se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio.

Este lineamiento fue determinado con el objetivo de mantener el orden durante las festividades, así como prevenir accidentes y conflictos que pongan en riesgo la seguridad e integridad de los habitantes de estas zonas.

Con la aplicación de la Ley Seca durante los festejos guadalupanos, las autoridades buscan garantizar un ambiente libre de riesgo, por lo que hicieron un llamado a respetar esta medida y a celebrar de forma responsable para evitar sanciones y situaciones de peligro.

