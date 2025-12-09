Ley seca: ¿Dónde aplica en CDMX por el Día de la Virgen de Guadalupe?

Se dio a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la zona donde se ordenará la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas, en todas sus graduaciones, en los establecimientos ubicados dentro del perímetro que comprenden las colonias en la Alcaldía Gustavo A, por motivo de la fecha patronal: Día de La virgen Guadalupe.

El Día de la Virgen de Guadalupe, celebrado el 12 de diciembre, es una festividad importante para todos los creyentes católicos de México y otros países. La población residente en Ciudad de México, alrededores y visitantes de otros estados, lo celebran visitando la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la ciudad.

¿Dónde aplicará la Ley Seca?

Como parte del “Operativo Basílica 2025” y con motivo de la llegada de feligreses, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y colonias que forman parte de su demarcación, se restringirá la venta de alcohol los días 11 y 12 de diciembre, y así disminuir el riesgo y la exposición a condiciones de peligro.

Esto con la finalidad de mantener el orden, proteger la salud, prevenir afectaciones a las personas, sus bienes y el entorno, tanto de la comunidad que vive en la alcaldía como de las personas que acudan a la Basílica de Guadalupe los días de celebración.

Colonias donde estará prohibida la venta y consumo de bebidas:

Martin Carrera

Estanzuela

Santa Isabel

Tola

Tepeyac Insurgentes

Lindavista

Industrial

Vallejo

Siete de Noviembre

Guadalupe Tepeyac

Estrella

Aragón la Villa

Villa Gustavo A. Madero

La suspensión de actividades para vender o dar gratuitamente bebidas alcohólicas, iniciará a las 00:01 horas del día 11 y hasta las 23:59 horas del día 12 de diciembre, en los establecimientos como: vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro lugar que venda o expenda bebidas alcohólicas de cualquier graduación.

Estará prohibida, dentro del perímetro del operativo, la venta, consumo o distribución de bebidas en la vía pública, incluyendo ferias, romerías, kermeses, festejos populares y otros lugares con actividades similares, quienes no acaten la ley serán sancionados.

Hay excepciones en cuanto a la Ley Seca en ciertos establecimientos, donde exclusivamente tengan para su venta y consumo en copeo o en bebida embotellada, al interior de lugares que sean: restaurantes y establecimientos de hospedaje, así como a las cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de baile, salas de cine con venta de bebidas alcohólicas y cualquier otro de este tipo.

