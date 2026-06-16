Papa León XIV espera que su visita a México se concrete pronto

Al ser cuestionado por periodistas sobre sus próximos viajes internacionales, este martes el Papa León XIV dijo que espera "que no pase demasiado tiempo" para poder visitar México.

"Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo", manifestó el Pontífice sobre una eventual visita apostólica a México en 2027, al ser preguntado por los medios a su salida del Palacio de Castel Gandolfo al finalizar su descanso semanal.

También dijo que es "posible" un viaje a Perú, país con el que Robert Prevost tiene una estrecha relación y donde desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y obispo de Chiclayo.

El Papa León XIV ya ha recibido invitaciones por parte del Gobierno mexicano y de la Arquidiócesis Primada de México para que visite el país.

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En más de una ocasión, el Pontífice ha manifestado su interés en visitar México para "encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe".

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo pública una invitación oficial a León XIV durante una llamada telefónica realizada el 12 de diciembre de 2025, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe.

La Mandataria ha impulsado gestiones para una visita papal desde el inicio del pontificado de León XIV, con una carta de invitación que entregó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el Vaticano en mayo de 2025.

Posteriormente, en enero de este año, el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, reiteró personalmente la invitación para que el Pontífice visite el santuario de la Basílica de Guadalupe.

Sheinbaum ha mencionado que, aunque México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al Papa como representante de un Estado; además, recordó que los mexicanos son, en su mayoría, un pueblo católico.

El Papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Tras su reciente visita pastoral a España entre el 6 y el 12 de junio, el próximo viaje internacional del Papa será a Francia, del 25 al 28 de septiembre, en una visita que incluirá París, la sede de la Unesco y el santuario de Lourdes, entre las paradas previstas.

En el primer año de su pontificado, León XIV ha viajado además a Turquía y Líbano, a cuatro países africanos (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial) y al Principado de Mónaco.

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MB