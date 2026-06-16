México recupera documento firmado por Hernán Cortés robado hace 30 años

A través de un comunicado publicado por la Cancillería mexicana y el Archivo General de la Nación (AGN), este martes el Gobierno de México informó que autoridades estadounidenses entregaron un documento del siglo XVI firmado por el conquistador español Hernán Cortés , considerado de “valor incalculable”, el cual fue robado del país hace tres décadas.

De acuerdo con la información difundida, la pieza fue entregada por Estados Unidos hace algunas semanas y corresponde a un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527.

"Un documento de casi 500 años de antigüedad, de valor incalculable, fue recuperado en Estados Unidos y devuelto a México luego de más de tres décadas desde su robo", señaló el comunicado.

El FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos) fue la agencia encargada de entregar el documento a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Sin embargo, las gestiones para recuperar este archivo histórico comenzaron hace cuatro años, cuando se tuvo conocimiento de que sería puesto a la venta en una casa de subastas estadounidense.

México fortalece acciones para recuperar patrimonio cultural en el extranjero

Según el Ejecutivo mexicano, esto hizo que se presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras enviar las pruebas que demostraban que pertenecía al patrimonio del país.

Gracias a este proceso se logró que el documento recalara en la embajada de México en Estados Unidos en agosto del año pasado.

"Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús", explicó la Cancillería.

Las autoridades mexicanas destacaron el trabajo coordinado con el FBI, que lo enmarcaron en los esfuerzos que "permiten la devolución del patrimonio nacional al país".

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"El patrimonio documental de México no se vende: se protege, se preserva y se honra como parte esencial de nuestra historia", concluyeron.

Desde el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el país implementó una serie de acciones y estrategias jurídicas para propiciar la restitución del patrimonio cultural mexicano que se localiza ilícitamente en el extranjero, una estrategia que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha mantenido desde su llegada al poder.

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