Papa León XIV celebra acuerdo entre Estados Unidos e Irán y pide que la paz sea definitiva

Durante un encuentro con medios de comunicación este martes, el Papa León XIV celebró el memorándum alcanzado entre Estados Unidos e Irán como un paso hacia un acuerdo de paz que busca poner fin a las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses, en colaboración con Israel, realizaron ataques contra la República Islámica.El líder de la Iglesia católica expresó su deseo de que este proceso permita alcanzar una solución definitiva al conflicto y avanzar “por el bien de todos”."Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos", declaró el pontífice ante la prensa en Castelgandolfo.El Papa León XIV también hizo un llamado a los países para eliminar las armas nucleares y buscar soluciones a los problemas que afectan a las poblaciones, incluidos los conflictos económicos y sociales derivados de la guerra."Buscando el bien de todos los pueblos, buscando soluciones a los problemas, incluidos los económicos y sociales, que se han generado en este caso", señaló.El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que el presidente estadounidense Donald Trump considera definitivo dentro del plazo previsto de 60 días, definió este martes la fecha y el lugar para la firma del memorándum de entendimiento: el próximo viernes en el resort suizo de Bürgenstock.Tras la firma del protocolo, Washington y Teherán iniciarán negociaciones encaminadas a alcanzar una paz definitiva durante los siguientes dos meses.Al mismo tiempo, el presidente estadounidense ha comenzado a incrementar la presión sobre Israel en el marco de las conversaciones.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppXP