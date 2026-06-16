Papa León XIV celebra acuerdo entre Estados Unidos e Irán y pide que la paz sea definitiva

Durante un encuentro con medios de comunicación este martes, el Papa León XIV celebró el memorándum alcanzado entre Estados Unidos e Irán como un paso hacia un acuerdo de paz que busca poner fin a las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses, en colaboración con Israel, realizaron ataques contra la República Islámica.

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El líder de la Iglesia católica expresó su deseo de que este proceso permita alcanzar una solución definitiva al conflicto y avanzar “por el bien de todos”.

"Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos", declaró el pontífice ante la prensa en Castelgandolfo.

Papa pide eliminar armas nucleares y priorizar el diálogo

El Papa León XIV también hizo un llamado a los países para eliminar las armas nucleares y buscar soluciones a los problemas que afectan a las poblaciones, incluidos los conflictos económicos y sociales derivados de la guerra.

"Buscando el bien de todos los pueblos, buscando soluciones a los problemas, incluidos los económicos y sociales, que se han generado en este caso", señaló.

Estados Unidos e Irán definirán firma del memorándum en Suiza

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que el presidente estadounidense Donald Trump considera definitivo dentro del plazo previsto de 60 días, definió este martes la fecha y el lugar para la firma del memorándum de entendimiento: el próximo viernes en el resort suizo de Bürgenstock.

Tras la firma del protocolo, Washington y Teherán iniciarán negociaciones encaminadas a alcanzar una paz definitiva durante los siguientes dos meses.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense ha comenzado a incrementar la presión sobre Israel en el marco de las conversaciones.

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