Viernes, 17 de Abril 2026

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Amenaza de tiroteo desata el pánico en primaria de Morelos: los detalles

A pesar de que al menor se le encontró un encendedor con forma de pistola, autoridades escolares optaron por mandarlo a terapia psicológica

Por: SUN .

Los protocolos de seguridad en la escuela fueron activados ante el riesgo de que ocurriera una tragedia. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Los protocolos de seguridad en la escuela fueron activados ante el riesgo de que ocurriera una tragedia. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Un estudiante de la primaria federal "Gloria Aldama" ubicada en Jiutepec, Morelos, provocó una movilización de autoridades y pánico entre padres de familia al amenazar con perpetrar un ataque armado contra sus compañeros y maestros.

¿Qué se sabe de la amenaza de tiroteo que encendió las alarmas en una primaria de Morelos?

Según testimonios recabados, el menor interrogó a otros alumnos sobre cómo conseguir municiones reales, bajo la premisa de ejecutar una matanza inspirada en videos de Internet.

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El incidente escaló tras el hallazgo de un encendedor con forma de pistola entre las pertenencias del niño. Los policías confirmaron que el artefacto no era fuego real; sin embargo, la narrativa del estudiante sobre asesinar a la docente y a la población escolar activó los protocolos de seguridad.

Ante la crisis, directivos y funcionarios del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) convocaron a los padres de familia a una junta extraordinaria en el centro escolar de Jiutepec.

Manda a alumno a terapia psicológica; padres que buscaban su expulsión se inconforman

La resolución de las autoridades educativas fue canalizar al menor a atención psicológica especializada, en tanto el IEBEM aclaró que la normativa vigente impide la expulsión del alumno, priorizando su derecho a la educación y el tratamiento de su salud mental.

     

Esta decisión generó fricciones con los padres de familia, quienes cuestionaron la viabilidad de mantener al estudiante en el aula mientras se desarrolla el proceso clínico.

La tensión aumentó debido a la inasistencia de los padres del menor durante la reunión oficial. Los tutores afectados exigen garantías de seguridad permanentes en los planteles "Gloria Aldama" y "Lázaro Cárdenas", y advirtieron que la detección de un simulacro de arma es un indicador de riesgo que debe abordarse con rigor jurídico y no sólo administrativo.

JM

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