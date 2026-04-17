Un estudiante de la primaria federal "Gloria Aldama" ubicada en Jiutepec, Morelos, provocó una movilización de autoridades y pánico entre padres de familia al amenazar con perpetrar un ataque armado contra sus compañeros y maestros.

¿Qué se sabe de la amenaza de tiroteo que encendió las alarmas en una primaria de Morelos?

Según testimonios recabados, el menor interrogó a otros alumnos sobre cómo conseguir municiones reales , bajo la premisa de ejecutar una matanza inspirada en videos de Internet.

El incidente escaló tras el hallazgo de un encendedor con forma de pistola entre las pertenencias del niño . Los policías confirmaron que el artefacto no era fuego real; sin embargo, la narrativa del estudiante sobre asesinar a la docente y a la población escolar activó los protocolos de seguridad.

Ante la crisis, directivos y funcionarios del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) convocaron a los padres de familia a una junta extraordinaria en el centro escolar de Jiutepec.

Manda a alumno a terapia psicológica; padres que buscaban su expulsión se inconforman

La resolución de las autoridades educativas fue canalizar al menor a atención psicológica especializada , en tanto el IEBEM aclaró que la normativa vigente impide la expulsión del alumno, priorizando su derecho a la educación y el tratamiento de su salud mental.

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Esta decisión generó fricciones con los padres de familia, quienes cuestionaron la viabilidad de mantener al estudiante en el aula mientras se desarrolla el proceso clínico.

La tensión aumentó debido a la inasistencia de los padres del menor durante la reunión oficial . Los tutores afectados exigen garantías de seguridad permanentes en los planteles "Gloria Aldama" y "Lázaro Cárdenas", y advirtieron que la detección de un simulacro de arma es un indicador de riesgo que debe abordarse con rigor jurídico y no sólo administrativo.

JM