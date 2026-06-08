El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos acuerdos "políticos con criminales" durante el sexenio pasado.

Este es el motivo por el cual denuncian a AMLO

La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control del narcotráfico.

Esta sostiene que la realidad que vive México en materia de inseguridad no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, "sino de la sistematizada colaboración del Estado que permitió el establecimiento y empoderamiento del crimen organizado en México, a raíz de establecer un pacto entre ambas partes".

La denuncia también sostiene que entre 2018 y 2024 se implementó una política de "cesión de soberanía frente al crimen organizado", con casos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.

Este supuesto pacto "permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado, se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país", señaló la dirigencia del PAN a cargo de Jorge Romero Herrera.

En un comunicado, agregaron que los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal "han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político. Por ello acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes".

Panistas solicitan la investigación de oficio de líderes del actual gobierno

El documento, integrado por los panistas Germán Martínez Cázares y Carlos Matienzo Zamora, recuerda que la Corte Penal Internacional no juzga estados ni organizaciones, juzga a individuos, y aclara que la denuncia no imputa responsabilidad a personas determinadas, pues dicha función corresponde a la Fiscalía General de la República.

Lo que se solicita es una investigación de oficio sobre "los líderes y mandos de las organizaciones criminales, así como las autoridades electas que concurrieron a la formación o implementación del pacto transaccional, particularmente entre 1 de diciembre de 2018 y el 1 de octubre de 2024".

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AO

