Autoridades del Partido Acción Nacional, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, a fin de que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos "político-criminales" durante el sexenio pasado.

La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos , el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles.

La querella sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, "sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 – 2024) y el Crimen Organizado".

La denuncia también sostiene que entre 2018 y 2024 se implementó una política de "cesión de soberanía frente al crimen organizado", con casos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.

"El narcopacto conocido como "abrazos, no balazos" permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país", señaló la dirigencia del PAN a cargo de Jorge Romero Herrera.

A través de un comunicado de prensa, agregaron que los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal "han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político . Por ello acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes".

SV