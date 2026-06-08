Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan