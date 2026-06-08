Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 8 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

