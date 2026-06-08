Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 8 de junio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 12 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga