Un grupo del crimen organizado recibió un fuerte golpe luego de la captura de varios de sus presuntos integrantes en el estado de Veracruz, donde, además, se logró el decomiso de armamento y la liberación de una persona.

Fuerzas federales detuvieron a 14 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro, entre ellos Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada entre los municipios de Veracruz y Boca del Río .

Elementos de la Marina, FGR y de la SSPC, en conjunto con Ejército, Guardia Nacional, SSP y Fiscalía de Veracruz, aprehendieron a los nueve hombres y cinco mujeres al realizar 13 cateos simultáneos en distintos domicilios de Boca del Río y el puerto de Veracruz, informó el Gabinete de Seguridad.

Derivado de una denuncia por el secuestro de una persona, ocurrido el 9 de enero en la colonia Lafragua, municipio de Veracruz, los agentes de seguridad implementaron diversas técnicas de investigación, desarrollaron líneas de análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con el caso y obtuvieron de un juez de control diversas órdenes para intervenir inmuebles en Boca del Río y Veracruz.

Por lo anterior, precisó el Gabinete de Seguridad, el personal federal y estatal desplegó un operativo simultáneo, que concluyó con la detención de la célula delictiva y el aseguramiento de cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas,19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga .

Asimismo, en el lugar se liberó a una persona que se encontraba privada de la libertad, a quien se le brindó auxilio inmediato .

El Gabinete de Seguridad añadió que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, la persona liberada recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

OA