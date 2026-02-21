Nombres prohibidos por el Registro Civil en México: La verdad detrás de la lista

Cada cierto tiempo vuelve a circular en redes sociales una supuesta lista de nombres prohibidos en México, que incluye desde "Aguinaldo" y "Cacerolo" hasta "Harry Potter" y "Batman". Este documento, que contiene alrededor de 60 nombres, siempre desata el debate entre madres y padres que buscan cómo llamar a sus hijos sin que en el futuro sean víctimas de burlas. Sin embargo, hay una verdad detrás de la lista.

Fue en el año 2022 cuando el Registro Civil de la Ciudad de México aclaró que es falso que exista actualmente un listado oficial de nombres prohibidos en la capital del país, y tampoco lo hay a nivel nacional. A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que no hay un catálogo vigente que impida registrar determinados nombres.

¿Existen nombres prohibidos en México?

Aunque no hay una lista formal como la que circula en redes sociales y que data del año 2014, el Registro Civil sí exhorta a madres y padres a evitar nombres que puedan resultar peyorativos, discriminatorios, denigrantes, carentes de significado o que consistan en signos, símbolos o siglas.

La recomendación busca proteger la identidad de niñas y niños y prevenir situaciones de burla o bullying.

En otras palabras, no existe un "catálogo negro", pero sí criterios legales para impedir registros que vulneren la integridad de una persona desde su nacimiento.

Los nombres que aparecen en la lista, pero que no están prohibidos, son:

Aceituno

Amilcar

Cajada

Aguinaldo

All Power

Anivdelarev

Batman

Benefecia

Burger King

Cacerolo

Calzón

Caraciola

Caralalimpio

Cesárea

Cheyenne

Christmas Day

Circuncisión

Culebro

Delgadina

Diodoro

Email

Escroto

Espinaca

Facebook

Fulanito

Gordonia

Gorgonio

Harry Potter

Hermione

Hitler

Hurraca

Iluminada

Indio

James Bond

Jorge Nitales

Lady Di

Marciana

Masiosare

Micheline

Panuncio

Patrocinio

Petronilo

Piritipio

Pocahontas

Pomponio

Privado

Procopio

Rambo

Robocop

Rocky

Rolling Stone

Sobeida

Sol de Sonora

Sonora Querida

Telésforo

Terminator

Twitter

Usnavy

Verulo

Virgen

Yahoo

Zoila Rosa

