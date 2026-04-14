Tener un plan de telefonía y no saber si también debes registrar tu número es una duda frecuente entre usuarios de Telcel, AT&T, Movistar y otras compañías. La respuesta es sí. De acuerdo con la regulación emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las líneas móviles deben vincularse a una identidad oficial, sin importar si son de plan, prepago, SIM física o eSIM. La medida entró en vigor el 9 de diciembre de 2025, y el periodo oficial para realizar el registro comenzó el 9 de enero de 2026.

¿Quiénes deben registrar su número celular?

La disposición aplica para todas las personas físicas y morales que tengan una línea activa en México.

Eso incluye:

Usuarios con plan pospago

Usuarios con recargas prepago

Líneas con SIM física

Líneas con eSIM

CANVA

Empresas con líneas corporativas

Es decir, no importa si pagas mensualmente o solo haces recargas: tu línea debe quedar registrada ante el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El plazo para completar la vinculación vence el 30 de junio de 2026. Si no realizas el proceso antes de esa fecha, desde el 1 de julio de 2026 la línea quedará sin servicio hasta que se regularice el registro.

Durante ese periodo, solo estarán habilitadas las llamadas a números de emergencia.

¿Qué documentos necesitas?

La regulación establece distintos requisitos según el tipo de usuario. Personas físicas deben presentar:

CURP

Identificación oficial vigente (como INE o pasaporte)

Personas morales necesitan:

RFC

Documento con razón social

¿Aplica si tengo plan mensual?

Sí. Uno de los puntos que más dudas genera es si los usuarios con plan pospago están exentos por ya tener contrato con una compañía. La respuesta oficial es no. Aunque el servicio esté contratado con datos personales previos, la nueva regulación indica que todas las líneas móviles deben vincularse al nuevo padrón, incluso si ya tienes años con el mismo número.

Según la información oficial, el objetivo principal es fortalecer la seguridad pública y reducir delitos cometidos mediante líneas anónimas. Entre los ilícitos que busca combatir están:

Extorsión telefónica

Fraude por SMS

Secuestro virtual

Uso de números sin titular identificado

Al vincular cada línea con una identidad, las autoridades podrían identificar con mayor facilidad al responsable de un número relacionado con actividades ilícitas. En la práctica, la obligación impacta a clientes de cualquier operador que ofrezca telefonía móvil en México. Esto incluye a grandes marcas como Telcel, AT&T, Movistar y Operadores Móviles Virtuales.

Si tienes una línea activa, lo recomendable es revisar con tu operador los pasos disponibles para el registro y preparar tus documentos con anticipación. Esperar hasta los últimos días podría generar saturación en sistemas, filas en centros de atención o retrasos en la validación.

La nueva obligación no distingue entre usuarios nuevos o antiguos. Tampoco entre plan y recargas. Si usas celular en México, el registro será necesario para conservar el servicio.

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