Telefónica: ¿Por qué Movistar tuvo que salir de México?

Recientemente la telefonía Movistar confirmó su salida definitiva de México, vendiendo su operación por 450 millones de dólares a Melisa Acquisition, LLC. Esta decisión busca concentrar sus recursos en el mercado europeo y en el país de Brasil, cerrando su ciclo en tierras mexicanas luego de 20 años.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Movistar a dejar de operar en México?

La realidad para operar una red móvil en México resulta implica mucho dinero, en especial por el costo del espectro, el cual es el conjunto de frecuencias invisibles de ondas electromagnéticas que viajan por el aire y permiten la comunicación inalámbrica, actuando como la "autopista" para datos, voz y señales de telefonía móvil (4G, 5G), radio y televisión. Es un recurso natural limitado y de dominio público.

Movistar devolvió su parte que le correspondía del espectro, debido a que mantenerlo dejó de serle rentable, lo que implicó un cambio en su estrategia comercial. Mientras que la competencia: Telcel y AT&T invertían en mejores infraestructuras, llegaron nuevas compañías ofreciendo planes más económicos obteniendo clientes rápidamente.

En este sentido, Movistar enfrentaba un mercado concentrado con alta competencia, con solo un 6% de participación de mercado, lo que motivó su desinversión. Por lo que esta compañía decidió reducir su presencia en Latinoamérica debido a la intensa competencia y alta concentración del mercado mexicano

¿Qué pasará con los usuarios que tienen línea Movistar?

Las líneas actuales, prepago y pospago continúan funcionando con normalidad sin cambios inmediatos para el usuario. Los clientes no perderán su número, saldo ni plan. Aunque la marca Movistar desaparezca en México, la operación de telefonía móvil continuará bajo una nueva administración quienes gestionarán el servicio, transfiriendo a más de 20 millones de usuarios.

La transacción, que incluye el traspaso del 100% de las acciones de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, aún se encuentra sujeta a la aprobación final de las autoridades regulatorias mexicanas, principalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Mientras tanto, el servicio para los usuarios continuará operando con normalidad bajo la marca Movistar.

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KR