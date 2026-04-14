¿Te prohíben comer en el trabajo? Esto dice la ley en México

En el ajetreo diario de las oficinas y fábricas, surge una duda constante entre los empleados: ¿es legal tomarse un momento para ingerir alimentos? La respuesta corta es un rotundo sí, y este derecho está plenamente garantizado para cualquier trabajador formal que preste sus servicios en el territorio nacional .

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la hora de comida?

El marco normativo en México es muy claro respecto a los descansos. Según el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), durante una jornada continua, se debe conceder al trabajador un descanso de por lo menos media hora para consumir sus alimentos o simplemente reposar .

Además, el artículo 64 de la misma legislación establece una condición crucial: si el empleado no puede salir del lugar de trabajo durante ese periodo de descanso o comida, dicho tiempo será computado como tiempo efectivo de la jornada laboral, debiendo ser pagado íntegramente por el empleador.

Esta normativa aplica en todo el país, desde los grandes corporativos en la capital hasta las empresas manufactureras y de servicios ubicadas en Guadalajara, Jalisco. Ningún contrato privado o reglamento interno puede estar por encima de lo que dicta esta legislación federal en materia de derechos laborales .

El impacto de no respetar este derecho laboral fundamental

Negar este espacio no solo es una violación legal, sino que afecta directamente la productividad y la salud física y mental del personal . Trabajar sin pausas adecuadas incrementa los niveles de estrés, propicia accidentes laborales y disminuye drásticamente la capacidad de concentración durante la segunda mitad del turno.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realiza inspecciones periódicas para verificar que las empresas cumplan con estas disposiciones. Las multas para los patrones que prohíban o limiten injustificadamente el tiempo de comida pueden ser severas , afectando significativamente las finanzas y la reputación de la organización infractora.

Lamentablemente, algunos empleadores utilizan tácticas intimidatorias o sobrecarga de tareas para evitar que sus colaboradores tomen este descanso. Es fundamental que los trabajadores documenten sus horarios y conozcan los mecanismos legales disponibles para exigir el cumplimiento de sus derechos sin temor a sufrir represalias en su entorno laboral.

Tips rápidos para defender tu tiempo de comida en la oficina

Conoce tu contrato: Revisa detalladamente las cláusulas de tu contrato laboral y el reglamento interior de trabajo. Asegúrate de que el horario de comida esté estipulado claramente y coincida con lo que establece la ley vigente para jornadas continuas o discontinuas, protegiendo así tu tiempo personal.

Establece límites claros: Comunica a tus superiores y compañeros cuándo tomarás tu descanso. Evita responder correos electrónicos, atender llamadas de trabajo o realizar tareas pendientes durante este lapso, ya que es un tiempo destinado exclusivamente para tu recuperación, alimentación y desconexión mental de las obligaciones diarias.

Documenta cualquier irregularidad: Si tu jefe te exige trabajar sistemáticamente durante tu hora de comida, guarda evidencia escrita como correos o mensajes. Esta documentación será vital si decides presentar una queja formal ante las autoridades laborales competentes en tu entidad federativa para detener estas malas prácticas.

En caso de enfrentar abusos persistentes, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría legal gratuita y personalizada. Esta institución tiene la facultad de mediar entre el empleado y el patrón para resolver conflictos relacionados con la negación de descansos y otras violaciones a las condiciones de trabajo.

Para los lectores de El Informador y residentes de Jalisco, existen oficinas locales donde pueden acudir presencialmente para recibir orientación. No permitas que la desinformación te prive de un derecho básico; el bienestar integral del trabajador es el pilar de cualquier empresa verdaderamente exitosa y socialmente responsable.

Tomarse un momento para comer no es un lujo ni un favor que te hace la empresa; es una obligación legal ineludible. Mantente informado, exige condiciones dignas y recuerda que un trabajador que conoce sus derechos es el mejor activo para construir un entorno laboral justo y equitativo en nuestro país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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