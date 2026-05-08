Con el plazo del 30 de junio de 2026 acechando, miles de mexicanos buscan hoy mismo una salida legal para evitar la suspensión de su servicio sin vulnerar su privacidad. El tiempo corre. Desde el pasado 9 de enero de 2026, entró en vigor una normativa que ha encendido las alarmas en todo México. Esta regulación obliga a los usuarios de telefonía móvil a vincular sus líneas con identificaciones oficiales.

El objetivo del gobierno es crear un control más estricto sobre quién posee cada número, pero la medida ha sido recibida con escepticismo. Muchos ciudadanos ven en esto una amenaza directa a su Derecho a la Privacidad.

Las empresas operadoras como Telcel, AT&T y Movistar ya han comenzado a enviar notificaciones masivas. Si no cumples con el registro antes de la fecha límite, el destino de tu línea será la desconexión total. Ante la duda de si es posible resistirse, la respuesta jurídica es un rotundo sí. El Juicio de Amparo Indirecto se ha convertido en la herramienta principal para los usuarios que se niegan a ceder sus datos.

Expertos legales señalan que este recurso busca proteger el acceso a las tecnologías de la información, un derecho humano consagrado en la Constitución. El argumento es que el Estado no puede condicionar este servicio básico.

Durante este mayo de 2026, los juzgados de distrito ya han comenzado a recibir una oleada de demandas. Lo más relevante es la obtención de suspensiones provisionales, que impiden a las telefónicas cortar el servicio mientras se dicta sentencia.

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¿Por qué considerar el amparo?

Protección de datos: Evitas que tu información sensible circule en bases de datos que podrían ser vulnerables a hackeos.

Continuidad del servicio: El amparo te permite seguir usando tu línea después del 1 de julio sin haber entregado tu CURP.

Precedente legal: Ayudas a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la proporcionalidad de estas medidas invasivas.

Lo que debes saber sobre el proceso y los plazos

Muchos usuarios se preguntan cómo y dónde iniciar este proceso. La batalla se libra en los juzgados administrativos, y aunque parece un trámite complejo, hoy existen colectivos de derechos digitales facilitando el camino.

El "qué" es la defensa de tu privacidad; el "quién" eres tú como usuario frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y las autoridades federales; el "cuándo" es ahora, antes del vencimiento de junio.

Es vital entender que el amparo no es una "fuga" de la ley, sino un mecanismo de control constitucional. No se trata de esconderse, sino de exigir que el tratamiento de datos personales sea el adecuado y no una condición para la comunicación.

Tips rápidos para defender tu línea telefónica:

Guarda tu contrato: Ten a la mano el comprobante de propiedad de tu línea, ya sea que estés en plan de renta o prepago.

No esperes a junio: Los tribunales podrían saturarse conforme se acerque el 30 de junio de 2026. Inicia el trámite lo antes posible.

Busca asesoría especializada: Organizaciones de defensa de derechos digitales suelen ofrecer formatos de amparo gratuitos para ciudadanos.

Verifica las notificaciones: Si tu operadora te envía un mensaje de advertencia, guárdalo; sirve como prueba del "acto de autoridad" que te afecta.

Si para el 1 de julio de 2026 no te has amparado ni has realizado el registro, las consecuencias serán inmediatas. Tu tarjeta SIM quedará inhabilitada para llamadas salientes, envío de SMS y navegación por datos móviles.

Este escenario, conocido popularmente como el "apagón de líneas", afectaría no solo tu vida social, sino también tus herramientas de trabajo y autenticación bancaria. Por ello, el amparo se vuelve una medida de supervivencia digital.

La controversia recuerda al fallido PANAUT de años anteriores, pero con un matiz diferente en este 2026: la tecnología de validación es ahora más agresiva, incluyendo en algunos casos biometría facial o "pruebas de vida" digitales.

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Finalmente, si decides no registrarte, recuerda que la ley no te exime de tus compromisos comerciales. Si tienes un plan de renta con equipo incluido, deberás seguir pagando la mensualidad a pesar de que la línea esté suspendida. La única forma de mantener el servicio activo sin ceder tus datos es a través de la vía legal del amparo. Mantente informado y no permitas que el plazo te tome por sorpresa. La defensa de tu privacidad está en tus manos y en la de los jueces que hoy analizan este histórico caso en México.

Con información de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicados en el DOF el 09/01/2026 y la Ley Federal de Protección de Datos Personales

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