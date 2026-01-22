La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el Gobierno de México como parte de una iniciativa que busca apoyar a estudiantes de educación básica y prevenir la deserción escolar. Durante el mes de enero, los beneficiarios deberán recoger la tarjeta en la que se depositarán los pagos correspondientes a este año. Para ello, es necesario presentar la documentación solicitada, incluida la CURP, la cual debe contar con una característica específica para ser válida.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, l a entrega de tarjetas comenzó en enero mediante un esquema que divide a los beneficiarios en grupos , con el fin de garantizar un proceso más ordenado y organizado.

El primer pago de la Beca Rita Cetina en 2026 está previsto para el mes de febrero, ya que el apoyo se entrega de manera bimestral. No obstante, para recibir los mil 900 pesos correspondientes a estudiantes de secundaria, es indispensable recoger previamente la tarjeta del Bienestar en la fecha asignada.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Para recoger la tarjeta, l os interesados deberán presentar en original y copia los siguientes documentos:

Del tutor o beneficiario:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento legible.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Del alumno:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Es obligatorio presentar la CURP biométrica para recoger la tarjeta?

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que la CURP debe contar con una característica específica para ser válida , la CURP biométrica no es un requisito obligatorio por el momento, aunque podría solicitarse en el futuro.

De acuerdo con las autoridades, presentar la CURP biométrica para este trámite es completamente opcional y no hacerlo no genera ninguna sanción.

¿Qué debe tener la CURP para que sea válida?

Según los lineamientos del programa, la CURP debe estar certificada por el Registro Nacional de Población (RENAPO). Esto puede verificarse si en la parte inferior derecha del documento aparece la leyenda: “CURP certificada. Verificada con el Registro Civil”.

En caso de no contar con esta certificación, el documento no será aceptado por el personal del programa. Puedes consultar si tu CURP está certificada en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/curp/.

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina y recibir los pagos correspondientes, es fundamental cumplir con la documentación requerida, especialmente presentar una CURP certificada por RENAPO. Aunque la CURP biométrica no es obligatoria actualmente, contar con la CURP validada evitará contratiempos durante el trámite y garantizará el acceso oportuno al apoyo económico.

